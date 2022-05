Advertising

CMercatoNews : #Ibrahimovic shock ??: il comunicato ufficiale ?? del #Milan sull'operazione dello svedese. Stop di 7-8 mesi ?? - PianetaMilan : UFFICIALE – #Milan, #Ibrahimovic operato al ginocchio: out 7-8 mesi - milanismoit : ?? UFFICIALE: IBRA SI È OPERATO 'AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan #Ibrahimovic è stato operato… - EasyRossonero : - NelloMurone : Milan, UFFICIALE: Ibrahimovic operato al ginocchio sinistro, stop di 7-8 mesi -

MilanLive.it

Zlatan Ibrahimovi si opera al ginocchio e la sua presenza in campo nella prossima stagione, a questo punto, è in forte dubbio. In una nota sul proprio sito, ilufficializza che 'nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovi è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del ...Una notizia che i tifosi delnon avrebbero voluto sentire e che invece è arrivata con una nota della società sul proprio sito. "ACcomunica che nella giornata odierna, Zlatan ... Milan, ufficiale: Ibrahimovic operato, tempi di recupero lunghissimi L’esito dell’intervento è stato diffuso dalla stessa società rossonera con un comunicato ufficiale apparso sul sito e anticipato da un psot sul profilo Twitter del club. “AC Milan comunica che nella ...Il club rossonero ha annunciato l'intervento in artroscopia del totem svedese per stabilizzare l'arto e proseguire la propria carriera di calciatore ...