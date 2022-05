Top Gun: Maverick, Miles Teller vorrebbe uno spinoff su Rooster (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miles Teller ha parlato di Top Gun: Maverick svelando che vorrebbe realizzare uno spinoff dedicato a Rooster. Top Gun: Maverick sembra destinato a registrare uno dei migliori risultati ai box office di questo 2022 e Miles Teller ha ora parlato della possibilità che in futuro venga realizzato uno spinoff dedicato al suo personaggio. L'attore, nel sequel del cult degli anni '80, ha la parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Goose, il migliore amico di Maverick che ha perso la vita nel primo film. Miles Teller, intervistato da Screen Rant, ha dichiarato: "Sto cercando di ottenere un Top Gun: Rooster. L'ho proposto. Vedremo cosa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha parlato di Top Gun:svelando cherealizzare unodedicato a. Top Gun:sembra destinato a registrare uno dei migliori risultati ai box office di questo 2022 eha ora parlato della possibilità che in futuro venga realizzato unodedicato al suo personaggio. L'attore, nel sequel del cult degli anni '80, ha la parte di Bradley "" Bradshaw, il figlio di Goose, il migliore amico diche ha perso la vita nel primo film., intervistato da Screen Rant, ha dichiarato: "Sto cercando di ottenere un Top Gun:. L'ho proposto. Vedremo cosa ...

