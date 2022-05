“Stranger Things 4”, dopo quasi tre anni torna su Netflix con una nuova stagione (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’uscita dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things è finalmente alle porte. Le nuove puntate della serie tv fantasy che ha conquistato critica e pubblico verranno trasmesse su Netflix in due parti. Il primo volume sarà disponibile a partire da venerdì 27 maggio e comprenderà 7 episodi. Il secondo volume, invece, debutterà il 1° luglio con i capitoli conclusivi: 8 e 9. Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. Con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn. Stranger Things (L to R) Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair and Gaten Matarazzo as Dustin Henderson ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’uscita dell’attesissima quartadiè finalmente alle porte. Le nuove puntate della serie tv fantasy che ha conquistato critica e pubblico verranno trasmesse suin due parti. Il primo volume sarà disponibile a partire da venerdì 27 maggio e comprenderà 7 episodi. Il secondo volume, invece, debutterà il 1° luglio con i capitoli conclusivi: 8 e 9. Creata dai Duffer Brothers,è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. Con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.(L to R) Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair and Gaten Matarazzo as Dustin Henderson ...

