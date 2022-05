Strage in Texas, la lunga scia di sangue: da Columbine a Sandy Hook. Le famiglie delle vittime: “Sulle armi nulla è cambiato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Strage di Uvalde, in Texas, è la più grave sparatoria in una scuola dal massacro di Sandy Hook nel 2012. Una nuova tragedia che va ad allungare la scia di sangue negli Stati Uniti e riaccende il dibattito Sulle armi. “Sono disgustato e stanco. Dobbiamo agire. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina – ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione – Ho trascorso la mia carriera come senatore e come vicepresidente lavorando con buon senso per approvare leggi Sulle armi. Non possiamo, e non riusciremo, a prevenire ogni tragedia. Ma sappiamo che le leggi funzionano e hanno un impatto positivo. Quando abbiamo approvato il divieto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi Uvalde, in, è la più grave sparatoria in una scuola dal massacro dinel 2012. Una nuova tragedia che va ad alre ladinegli Stati Uniti e riaccende il dibattito. “Sono disgustato e stanco. Dobbiamo agire. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina – ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione – Ho trascorso la mia carriera come senatore e come vicepresidente lavorando con buon senso per approvare leggi. Non possiamo, e non riusciremo, a prevenire ogni tragedia. Ma sappiamo che le leggi funzionano e hanno un impatto positivo. Quando abbiamo approvato il divieto di ...

