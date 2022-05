Siccità | dalla Regione via libera alla deroga per aumentare l’acqua nelle rogge

(Di mercoledì 25 maggio 2022) LaLombardia dichiara lo stato di crisi idrica. Raccolto quindi l’appello del Consorzio di Bonifica avanzato nel corso del tavolo tecnico tenutosi la mattina del 25 maggiopresenza di assessori competenti per materia, funzionari regionali, e tutte le istituzioni coinvolte dallo stato di. La Giunta Regionale adotterà a breve uno specifico provvedimento detivo che renderà possibile, a determinate condizioni, anche laal Deflusso Minimo Vitale (Dmv) unico elemento che può alleviare la crisi di una pesante mancanza di acqueconsortili, che ha già comportato la dolorosa decisione di mandare in turnazione una roggia su tre tra quelle derivate dal fiume Serio. La Giunta regionale disciplinerà l’applicazione ‘ragionata’ delle ...

