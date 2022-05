Scoperta enorme discarica abusiva a Casal Lumbroso: sequestrata un’area di 45mila mq, “un cimitero di rifiuti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ben 45mila mq “trasformati” in una discarica abusiva a Casal Lumbroso. Un territorio completamente rovinato da rifiuti che venivano frequentemente sotterrati. Senza scrupoli, i protagonisti hanno dato vita a un vero e proprio cimitero di materiale tossico e dannoso. Il responsabile è un italiano di 45 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per l’attività illegale e per il grave impatto ambientale causato. Leggi anche: Fiumicino, discarica abusiva a cielo aperto: rifiuti pericolosi dati alle fiamme (FOTO) Le indagini Le indagini sono state fatte dagli agenti del IX Gruppo Eur e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale). Tutto è partito da alcune anomalie rilevate in un’area di cantiere nel IX ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Benmq “trasformati” in una. Un territorio completamente rovinato dache venivano frequentemente sotterrati. Senza scrupoli, i protagonisti hanno dato vita a un vero e propriodi materiale tossico e dannoso. Il responsabile è un italiano di 45 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per l’attività illegale e per il grave impatto ambientale causato. Leggi anche: Fiumicino,a cielo aperto:pericolosi dati alle fiamme (FOTO) Le indagini Le indagini sono state fatte dagli agenti del IX Gruppo Eur e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale). Tutto è partito da alcune anomalie rilevate indi cantiere nel IX ...

