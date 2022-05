PSG Femminile: sospeso l’allenatore per comportamenti inappropriati (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il PSG Femminile ha deciso si sospendere l’allenatore, Didier Ollé-Nicolle a titolo “precauzionale e temporaneo” Attraverso un comunicato ufficiale, il PSG ha sospeso l’allenatore della squadra Femminile, Didier Ollé-Nicolle a titiolo “precauzionale e temporaneo”. Secondo quanto riporta RMC Sport, l’allenatore transalpino avrebbe tenuto dei comportamenti inappropriati con gesti e commenti nei confronti della propria squadra. Il PSG analizzerà tutte le circostanze e situazioni in un’indagine interna, al termine della quale la società prenderà una decisione finale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il PSGha deciso si sospendere, Didier Ollé-Nicolle a titolo “precauzionale e temporaneo” Attraverso un comunicato ufficiale, il PSG hadella squadra, Didier Ollé-Nicolle a titiolo “precauzionale e temporaneo”. Secondo quanto riporta RMC Sport,transalpino avrebbe tenuto deicon gesti e commenti nei confronti della propria squadra. Il PSG analizzerà tutte le circostanze e situazioni in un’indagine interna, al termine della quale la società prenderà una decisione finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

