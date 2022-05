NXT 24 05 2022 Mantenere la calma

Advertising

WWEItalia : Ora che si è ritrovata sola, @indi_hartwell vuole mettersi alla prova. Quale modo migliore se non affrontare… - WWEItalia : Le tensioni fra i Legado del Fantasma e @TonyDangeloWWE, le provocazioni di @JoeGacy a @bronbreakkerwwe, scoppia il… - LickHerWrapper : RT @WWEItalia: Ora che si è ritrovata sola, @indi_hartwell vuole mettersi alla prova. Quale modo migliore se non affrontare @WWE_MandyRose?… - TSOWrestling : Ecco la finale del #NXTBreakout Tournament! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Due match non-titolati e molto altro a #WWENXT! #TSOW // #TSOS -

... 7 LUGLIO PORDENONE Pordenone Live" Parco San Valentino 8 LUGLIO MANTOVA Mantova Live" ..." Arena San Francesco 16 LUGLIO ALBA (CN) Collisioni Festival " Piazza Medford 20 LUGLIO BERGAMO......" Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla Giovedì 25 agosto" Empoli @ Beat Festival Sabato 27 agosto" Romano D'Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival Sabato 3 settembre" Bergamo @...WWE NXT 2.0 amped up the action on Tuesday night with some edge-of-the-seat matches and high-octane action. NXT’s In Your House event will be held on June 4 at the WWE Performance Center in Florida.With their NXT Championship match at In Your House less than two weeks away, Joe Gacy continued to play mind games with Bron Breakker. Those mind games caused Breakker to get disqualified against Duke ...