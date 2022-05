Negli USA il restomod di un Land Rover Defender, in verde Lamborghini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tuner americano ECD Automotive Design ha presentato uno speciale restomod di un Land Rover Defender di 25 anni fa. Si chiama Project Naw ed è il primo Defender della storia verniciato in verde ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tuner americano ECD Automotive Design ha presentato uno specialedi undi 25 anni fa. Si chiama Project Naw ed è il primodella storia verniciato in...

Advertising

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - rulajebreal : L’ennesima strage negli ????, 19 bambini uccisi. La destra radicale USA è più impegnata a fare la morale sulla “santi… - TizianaFerrario : 19 bambini uccisi con 2 maestri da un 18 enne armato di fucili. Perché succede solo qui? si chiede #Biden. La rispo… - M4ury68 : @TheRipp69062828 @patriziaandreoz @cuoredicanna78 Solo nei film. E comunque quello lo compri anche in Italia e senz… - ariolele : RT @itsmeback_: L'odio per i novacs esiste dai tempi del decreto Lorenzin, 2017. Tutto iniziò quando l’allora ministra di FI Lorenzin andò… -