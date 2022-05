Mosca: “Pronti al dialogo sul grano”. Perché serve sbloccare la partita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Mosca apre sulla questione del grano, evidentemente per curare i suoi interessi, come riporta Tgcom24. Ma siamo sicuri che i nostri vengano tutelati dalle sanzioni? Mosca si dichiara favorevole al dialogo sul grano. Ma solo se rimuoviamo le sanzioni Mosca apre sul grano ma chiede apertamente, in cambio, di rimuovere le sanzioni occidentali. A parlare è il viceministro degli Estri russo Andrei Rudenko, pubblicato sulla Ria Novosti: “Risolvere il problema alimentare richiede un approccio globale, compresa la rimozione delle sanzioni e restrizioni imposte alle esportazioni russe e alle transazioni finanziarie russe. Richiede inoltre che l’Ucraina sdogani tutti i porti dove si trovano le navi. La Russia è pronta a fornire i necessari passaggi umanitari, cosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag –apre sulla questione del, evidentemente per curare i suoi interessi, come riporta Tgcom24. Ma siamo sicuri che i nostri vengano tutelati dalle sanzioni?si dichiara favorevole alsul. Ma solo se rimuoviamo le sanzioniapre sulma chiede apertamente, in cambio, di rimuovere le sanzioni occidentali. A parlare è il viceministro degli Estri russo Andrei Rudenko, pubblicato sulla Ria Novosti: “Risolvere il problema alimentare richiede un approccio globale, compresa la rimozione delle sanzioni e restrizioni imposte alle esportazioni russe e alle transazioni finanziarie russe. Richiede inoltre che l’Ucraina sdogani tutti i porti dove si trovano le navi. La Russia è pronta a fornire i necessari passaggi umanitari, cosa ...

