Luigi Strangis | il vincitore di Amici | dà il via agli appuntamenti instore

(Di mercoledì 25 maggio 2022), il giovane cantautore di Lamezia Terme neodell’edizione 2022 di, pubblicherà il prossimo 3 giugno il suo primo EP ufficiale “”. A partire da quella stessa data,girerà l’Italia per incontrare i fan e presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First).: le date degli3 giugno MARCIANISE (CE) h. 17:00 CC Campania 4 giugno ROMA h.15:00 Via Appia Nuova 51 5 giugno REGGIO CALABRIA h.16:00 CC Porto Bolaro 8 giugno MILANO h.15:00 ...

Instore Tour in giro per l'Italia per Luigi Strangis, il giovane cantante calabrese vincitore di Amici: 10 giorni di fuoco, ci sarà anche la tappa reggina Sono ancora giorni di euforia per Luigi Strangis, freschissimo vincitore dell'edizione 2022 di Amici. Luigi Strangis non si ferma più! Il vincitore di Amici 21, uno dei più apprezzati di tutte le edizioni, è diventato un vero e proprio fenomeno popolare richiesto ovunque.