L' inno della Roma risuona nello stadio di Tirana | atmosfera da brividi

Advertising

IlContiAndrea : #Elodie sarà la madrina del #RomaPride2022. Sarà presente alla 'Grande Parata' di sabato 11 giugno con la sua hit “… - poliziadistato : L'emozionante Inno d'Italia, suonato dalla Banda musicale della #PoliziadiStato, chiude il concerto nella Chiesa di… - joeaffrunti : RT @LAROMA24: Lo spettacolo dell'#Olimpico durante l'inno della #AsRoma ???? #RomaFeyenoord #UCLfinal - iM7mdAM : RT @AliprandiJacopo: ???? BRIVIDI ALL’OLIMPICO PER L’INNO DELLA ROMA A CAPPELLA #ASRoma #RomaFeyenoord - LaLuciM : C’è da dire che l’inno della Roma è difficilmente arrivabile. -

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Roima - Feyenoord, finale di Conference League, all'interno dello stadio di Tirana è risuonato l'Roma in un'atmosfera da brividi. Guarda il videoSuperato il grande ostacolopartenza, i piloti dovranno incentrare la strategiaprima ... Indy500, il programma LIVE su Sky Sport F1 · 18:15 - Pre Gara · 18:18 -nazionale · ...Tantissimi i tifosi romanisti presenti a Tirana per assistere alla finale di Conference League contro il Feyenoord.Si gioca in campo neutro, ma in Albania tifano tutti per la squadra di José Mourinho, nella cui rosa c'è anche l'albanese Kumbulla. Ecco come lo stadio ha accompagnato l'inno giallorosso.