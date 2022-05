(Di mercoledì 25 maggio 2022) La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6di reclusione per Silvioimputato per corruzione in atti giudiziari nel processo ...

Secondo il pubblico ministero, l'exle spese compulsive della ragazza . "Le centinaia di migliaia di euro che Karima spendeva le venivano consegnate, tramite il suo legale Luca ...... e lo dice persino, con una dose d'ipocrisia, il presidente russo Vladimir Putin , che... le elezioni politiche sono state vinte dal liberale europeista Robert Golob, sulultra - ... "L'ex premier foraggiava le spese compulsive di Ruby": chiesti sei anni per Berlusconi e 5 per la ragazza La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo ...Udienza conclusiva per la requisitoria del processo che vede imputato l'ex premier e altre 28 persone per corruzione. Il pm Gaglio: "Berlusconi ...