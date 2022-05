Kessie e il Milan: 'Ritorno in Champions e scudetto. L'ideale per salutarsi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'ultima recita non ha solo coinciso con lo scudetto, ma anche con la 'pace' di fronte al popolo rossonero. Ed è chiaro che le due cose per Franck Kessie sono strettamente correlate, perché senza il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'ultima recita non ha solo coinciso con lo, ma anche con la 'pace' di fronte al popolo rossonero. Ed è chiaro che le due cose per Francksono strettamente correlate, perché senza il ...

