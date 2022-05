Il piano di pace di Di Maio? Un fallimento totale

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Zuppa di Porro. Indovina indovinello, Di, quello che da dell’animale a Putin, prepara undie i russi come rispondono? Vebbè parliamo di cose serie: manca il grano. Il Papa scegli il capo dei vescovi italiani che piace alla Conchita e questo è già un passo avanti. ne parla farina e capiamo meglio. Due chicche Zagrebelsky su diritto a manifestare contro aborto e veneziani contro il prossimo santino su Berlinguer. Il veneto diventa maschilista perchè non nomina una donna nel cda della Fiera di Verano, pensate un po’ voi, ma Del Vigo chiede deove sono le attivite sulla molestia a Blanco. Feltrino e Facci smontano la bufalo di Report. Il corriere vuole il matrimonio Fdi e Pd, dicono Belpi&Sallusti. Toc Toc balneari se vi fate difendere dalle letterine del sindaco di Forte dei marmi, l’amichetto in galleria di Mellegni, ...

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? La #Russia valuta il piano di pace #DiMaio? Ehm... non proprio. E Mosca lo sotterra così?? - La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Nelle prossime settimane o sbuca un'ipotesi di negoziato o noi andiamo a una cronicizzazi… - Adnkronos : #Ucraina, la #Russia boccia il piano di pace italiano. #Medvedev: 'È basato su menzogne ucraine'. - borsarirosanna1 : Ucraina: Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia 'E' basato sulle fake news ucraine, non su un approccio reale… - MinaA8I96793095 : RT @HoaraBorselli: Il Cremlino se la ride del piano italiano di pace di Di Maio. Medvedev rifiuta il testo della Farnesina: “Sembra scritto… -

Russia bocciadell'Italia/ Medvedev: "Scritto da analisti provinciali..."Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha criticato ildiitaliano per l'Ucraina affermando che "c'è la sensazione che sia stato ...Il punto è che Medvedev avrebbe bocciato tutti i gradini indicati nel Piano che è stato anche inviato all’ONU. Il Piano di Pace pare pendere più per l’Ucraina piuttosto che essere un punto reale ...Da Mosca l'ex presidente russo chiarisce che "l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo". Il Donbass "ha finalmente deciso il suo ...