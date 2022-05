Francesca De André vittima di violenza: “Il mio fidanzato stava per uccidermi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De André ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, a un mese di distanza dalla condivisione delle Instagram stories in cui denunciava di essere stata vittima di violenza fisica. A inizio maggio 2022, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello, aveva spiegato sui social di aver subito “una grave aggressione” e di trovarsi in “gravi condizioni psicofisiche“, preferendo però non scendere nei dettagli di quanto accaduto. La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André ha ora dichiarato che a picchiarla è sempre stato Giorgio Tambellini, uomo con cui aveva una relazione. Vi raccomandiamo... Femminicidio a Rimini: uccide la moglie e ferisce la figlia che la difende De André ha affermato di aver ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 25 maggio 2022)Deha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, a un mese di distanza dalla condivisione delle Instagram stories in cui denunciava di essere statadifisica. A inizio maggio 2022, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello, aveva spiegato sui social di aver subito “una grave aggressione” e di trovarsi in “gravi condizioni psicofisiche“, preferendo però non scendere nei dettagli di quanto accaduto. La nipote del celebre cantautore Fabrizio Deha ora dichiarato che a picchiarla è sempre stato Giorgio Tambellini, uomo con cui aveva una relazione. Vi raccomandiamo... Femminicidio a Rimini: uccide la moglie e ferisce la figlia che la difende Deha affermato di aver ...

