Emma Marrone: quando un talent show ti cambia la vita (Di mercoledì 25 maggio 2022) È Maria De Filippi ad annunciarla per la prima volta in tv e, non appena le dicono che è stata ammessa nella scuola più famosa d'Italia, Emma Marrone non ci crede ancora: eppure, quello sarebbe stato l'inizio di una gloriosa carriera, che dura da oltre dieci anni. Nel palmares della cantante tre Festival di Sanremo, un Eurovision Song Contest nel 2014, tre MTV Awards, quindici Wind Music Awards e tanti altri riconoscimenti che la rendono una delle interpreti più popolari della musica italiana. Inoltre, occupa la sesta posizione della classifica dei cantanti usciti dai talent show che hanno venduto maggiormente. Emma Marrone: gli esordi con le Lucky Star e il trionfo ad Amici Nata a Firenze, ma cresciuta ad Aradeo (LE), esordisce nel mondo musicale nel 2003, partecipando e ...

