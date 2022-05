Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live: arriva la conferma ufficiale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Battiti Live, anche quest’anno, tornerà su Italia 1 per celebrare l’inizio dell’estate. Si tratterà di un evento di grande spessore che accoglierà artisti appartenenti ai generi più disparati. Visti gli ascolti delle edizioni passate, Elisabetta Gregoraci è stata confermata per il ruolo di conduttrice. Sul palco, però, non sarà da sola perché potrà contare sulla presenza di Alan Palmieri e Maria Sole Pollio. L’obiettivo è quello di far trascorrere ai telespettatori delle serate mozzafiato, in compagnia di tanta buona musica. Battiti Live torna su Italia 1: Elisabetta Gregoraci sarà di nuovo alla guida dello show Già qualche settimana fa, Elisabetta Gregoraci aveva parlato di progetti in vista per il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022), anche quest’anno, tornerà su Italia 1 per celebrare l’inizio dell’estate. Si tratterà di un evento di grande spessore che accoglierà artisti appartenenti ai generi più disparati. Visti gli ascolti delle edizioni passate,è statata per il ruolo di conduttrice. Sul palco, però, non sarà da sola perché potrà contare sulla presenza di Alan Palmieri e Maria Sole Pollio. L’obiettivo è quello di far trascorrere ai telespettatori delle serate mozzafiato, in compagnia di tanta buona musica.torna su Italia 1:sarà di nuovo alla guida dello show Già qualche settimana fa,aveva parlato di progetti in vista per il ...

