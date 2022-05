E dopo il temporale… l’arcobaleno sul lago d’Iseo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tavernola. Una bellissima immagine inviataci da Gisella Balducchi. dopo il temporale, che ha investito tutta la provincia e in particolare la Valcavallina, lo spettacolo dell’arcobaleno sul lago d’Iseo. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tavernola. Una bellissima immagine inviataci da Gisella Balducchi.il temporale, che ha investito tutta la provincia e in particolare la Valcavallina, lo spettacolo delsul

abboschi : il temporale raffigura perfettamente il mio stato d’animo: dopo giorni di sole, in cui cerco di nascondere problemi… - eli57912974 : RT @MariaCo31490144: 'Il temporale #stravolge le nubi del cielo e, dopo il suo passaggio, l'arcobaleno emoziona i cuori con i suoi splendid… - FrancescaMigai2 : RT @PecoraNerah28: Ed io che invece vorrei solo averti più vicino Cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino Che sono grandi come i dub… - MariaCo31490144 : 'Il temporale #stravolge le nubi del cielo e, dopo il suo passaggio, l'arcobaleno emoziona i cuori con i suoi splendidi colori'. Maria C. ?? - luluselassie22 : RT @PecoraNerah28: Ed io che invece vorrei solo averti più vicino Cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino Che sono grandi come i dub… -

