Dove comprare le alghe wakame? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le alghe wakame fanno parte di quelle specie di alghe commestibili che abbiamo avuto modo di scoprire nel corso degli ultimi anni grazie alla diffusione di ristoranti giapponesi un po' in tutta Italia. Ma lo sapevi che questo alimento è ricco di proprietà nutritive che fanno bene al nostro organismo? Perfetto, quindi, per essere inserito anche nella nostra alimentazione. Scopriamo insieme di seguito perché mangiarla, quanto costa e Dove acquistarla. LEGGI ANCHE: Edamame: cosa sono e Dove comprarli? Le proprietà nutritive Le alghe wakame si contraddistinguono per il loro elevato contenuto di aminoacidi e lignani. Il loro contenuto di fucoxantina, consente di ridurre la concentrazione di zuccheri nel sangue e di contrastare l'accumulo dei grassi. La ...

