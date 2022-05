Disarmo nucleare, una riflessione etica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Disarmo nucleare: “Opportunità di Pace e Lavoro per l’Europa e per il Mondo” è il convegno che si terrà a Bruxelles in presenza, ma anche in diretta streaming il 31 maggio. L’evento è promosso dal Comitato per una Civiltà dell’Amore il cui presidente è l’ing. Giuseppe Rotunno, che è anche membro del comitato scientifico della Fondazione Democrazia Cristiana/Fiorentino Sullo che ho la responsabilità di presiedere. Il Comitato per una Civiltà dell’Amore, da numerosi anni ha intrapreso iniziative di dibattito e confronto culturale e politico con numerose associazioni che, sulla base di un volontariato instancabile, sono impegnate in progetti per il Disarmo nucleare, in programmi di servizio in numerosi Paesi che versano in gravissime difficoltà di povertà e penuria alimentare, a causa delle guerre scatenate nei loro ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il: “Opportunità di Pace e Lavoro per l’Europa e per il Mondo” è il convegno che si terrà a Bruxelles in presenza, ma anche in diretta streaming il 31 maggio. L’evento è promosso dal Comitato per una Civiltà dell’Amore il cui presidente è l’ing. Giuseppe Rotunno, che è anche membro del comitato scientifico della Fondazione Democrazia Cristiana/Fiorentino Sullo che ho la responsabilità di presiedere. Il Comitato per una Civiltà dell’Amore, da numerosi anni ha intrapreso iniziative di dibattito e confronto culturale e politico con numerose associazioni che, sulla base di un volontariato instancabile, sono impegnate in progetti per il, in programmi di servizio in numerosi Paesi che versano in gravissime difficoltà di povertà e penuria alimentare, a causa delle guerre scatenate nei loro ...

