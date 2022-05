De Laurentiis spara a zero su Gravina | “In tre anni e mezzo non ha fatto niente”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio De, patron del Napoli, è intervenuto al convegno organizzato dal quotidiano ‘Il Mattino‘ per i suoi 130. L’uomo ha toccato vari argomenti, tra cui il lavoro svolto dal presidente della Figc Gabriele: “In trenon hanulla, perché dovremmo aspettarci che faccia qualcosa ora? – ha tuonato il numero uno dei partenopei – I ruoli istituzionali calcistici vengono spesso ricoperti da persone che non hanno mai avuto a che fare con il mondo del calcio.hauna corsa dalla D alla B con il Castel di Sangro, per poi ritornarsene giù in maniera fallimentare, ma non ha mai frequentato una società contemporanea. Fa finta di conoscere i problemi, ma non può neppure immaginarli“. SportFace.