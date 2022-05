“Che dolore”. Lutto nello spettacolo italiano, se ne va un grande attore. Morto a 60 anni, il triste annuncio della moglie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lutto nel mondo del teatro e della musica: è Morto Gennaro Cannavacciuolo ad appena 60 anni. L’attore e cantante, un animale da palcoscenico, era cresciuto alla scuola di Eduardo De Filippo. L’uomo si è improvvisamente spento a Roma: a dare la notizia la moglie Christine. L’artista non era però romano di nascita, ma originario di Pozzuoli. Il suo modo di fare musica e teatro è sempre stato considerante estremamente eclettico ed elegante. La sua bravura lo aveva portato a calcare i palchi di tutti i teatri d’Italia. Dal San Carlo di Napoli al Teatro Verdi di Trieste, dal Sistina di Roma all’Augusteo di Napoli fino al Manzoni di Milano. In molti ricorderanno dei suoi spettacoli da one man show: come l’omaggio in palcoscenico a Yves Montand – Un italien à Paris e la tournée dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)nel mondo del teatro emusica: èGennaro Cannavacciuolo ad appena 60. L’e cantante, un animale da palcoscenico, era cresciuto alla scuola di Eduardo De Filippo. L’uomo si è improvvisamente spento a Roma: a dare la notizia laChristine. L’artista non era però romano di nascita, ma originario di Pozzuoli. Il suo modo di fare musica e teatro è sempre stato considerante estremamente eclettico ed elegante. La sua bravura lo aveva portato a calcare i palchi di tutti i teatri d’Italia. Dal San Carlo di Napoli al Teatro Verdi di Trieste, dal Sistina di Roma all’Augusteo di Napoli fino al Manzoni di Milano. In molti ricorderanno dei suoi spettacoli da one man show: come l’omaggio in palcoscenico a Yves Montand – Un italien à Paris e la tournée dello ...

