C'è chi non distingue più tra rappresentanza politica e rappresentazione della realtà (Di mercoledì 25 maggio 2022) Trovo molto significativo il sondaggio Ipsos sulle comunali di Palermo; non perché m’importi alcunché delle comunali di Palermo ma perché, come spesso accade, la Sicilia riesce a ingrandire in maniera rutilante e barocca le pieghe più nascoste dell’anima nazionale. E dal sondaggio emerge questo: che l’elettorato di centrodestra è convinto che vincerà il candidato di centrodestra (il sondaggio lo accredita del 40%); l’elettorato di centrosinistra è convinto che vincerà il candidato di centrosinistra (il sondaggio lo dà al 37%); l’elettorato centrista è convinto che vincerà il candidato centrista (assestato intorno al 10%); mentre l’elettorato delle liste civiche, che tutt’al più lambiscono il 5%, è convinto che vinceranno i candidati delle liste civiche. “Io sono colei che mi si crede”, diceva la protagonista di “Così è (se vi pare)”, e altrettanto sembra dire la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Trovo molto significativo il sondaggio Ipsos sulle comunali di Palermo; non perché m’importi alcunché delle comunali di Palermo ma perché, come spesso accade, la Sicilia riesce a ingrandire in maniera rutilante e barocca le pieghe più nascoste dell’anima nazionale. E dal sondaggio emerge questo: che l’elettorato di centrodestra è convinto che vincerà il candidato di centrodestra (il sondaggio lo accredita del 40%); l’elettorato di centrosinistra è convinto che vincerà il candidato di centrosinistra (il sondaggio lo dà al 37%); l’elettorato centrista è convinto che vincerà il candidato centrista (assestato intorno al 10%); mentre l’elettorato delle liste civiche, che tutt’al più lambiscono il 5%, è convinto che vinceranno i candidati delle liste civiche. “Io sono colei che mi si crede”, diceva la protagonista di “Così è (se vi pare)”, e altrettanto sembra dire la ...

