Calcio: Spinazzola, 'vittoria grandiosa per questa bellissima gente di Roma' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Roma è campione questo è l'importante, è una cosa stupenda, grandissima, ci godiamo questa bellissima gente. Mi hanno dato sempre affetto e stasera sono stati fantastici come sempre, ci siamo portati a casa questa finale ed è importante". Così Leonardo Spinazzola a Sky dopo il successo della Roma in Conference League. Il difensore esterno è tornato da poco a giocare con la Roma dopo l'infortunio. Parlando di Nazionale ha poi aggiunto: "con l'Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo, questa è una cosa grandiosa, siamo stati l'unica squadra italiana a vincere una Coppa europea. questa è una cosa grandiosa. Penso che a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - "è campione questo è l'importante, è una cosa stupenda, grandissima, ci godiamo. Mi hanno dato sempre affetto e stasera sono stati fantastici come sempre, ci siamo portati a casafinale ed è importante". Così Leonardoa Sky dopo il successo dellain Conference League. Il difensore esterno è tornato da poco a giocare con ladopo l'infortunio. Parlando di Nazionale ha poi aggiunto: "con l'Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo,è una cosa, siamo stati l'unica squadra italiana a vincere una Coppa europea.è una cosa. Penso che a ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Spinazzola, 'vittoria grandiosa per questa bellissima gente di Roma' - - sportli26181512 : Roma, #Spinazzola: 'Vittoria stupenda, ringrazio i tifosi': Le parole dell'esterno giallorosso dopo il trionfo in C… - sportface2016 : #RomaFeyenoord 1-0, #Spinazzola: 'Vittoria stupenda, ci godiamo la nostra gente' - federicocasotti : Gol decisivo di Zaniolo, esordio in #UECL di Spinazzola: due che una Finale con la F maiuscola se la meritavano da… - JuveInChiapas : Comunque fa piacere vedere #Spinazzola che è tornato a fare sgroppate e macinare calcio -