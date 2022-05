Boxe | Europei Yerevan 2022 | Cavallaro e Serra volano ai quarti

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Italia può sognare di andare a medaglia in quel di(Armenia), dove sono in corso gliElite Maschili di. Comodo 5-0 per, bronzo Mondiale 75 kg, approdato aidi finale grazie ad una vittoria agevole ai danni del ceco Bartl. Sulla sua strada ora il turco Gueler: combattimento in programma venerdì. Sempre nella giornata di venerdì tornerà sul ring il 51 Kg, il quale ha superato per 5-0 il turco Demir e contenderà al georgiano Darbadze l’accesso alle semifinali. Eliminati invece l’86 Kg Brito per mano del georgiano Kushinashvili ed il 60 Kg Russo, battuto dal sempre georgiano Gomtsyan. SportFace.

Davide Brito è stato nettamente sconfitto agli2022 di. Il pugile italiano non è riuscito a tenere testa al georgiano Georgii Kushinashvili, che si è imposto con verdetto unanime (5 - 0: due 30 - 25, due 30 - 26, un 29 - 27). Il ...Federico Serra si qualifica con estrema facilità per i quarti di finale dei 51 kg aglidi2022 che si stanno svolgendo nella capitale dell'Armenia, Yerevan. Il pugile italiano si impone per decisione unanime dei giudici nei confronti del turco Ramazan Demir, del tutto ... Boxe, Davide Brito eliminato da Kushinashvili agli ottavi degli Europei Niente da fare per Gianluca Russo, eliminato in maniera immediata dagli Europei di boxe in corso di svolgimento a Yerevan, capitale dell’Armenia. Nei 60 kg il portacolori italiano è stato eliminato ...Federico Serra si qualifica con estrema facilità per i quarti di finale dei 51 kg agli Europei di boxe 2022 che si stanno svolgendo nella capitale dell'Armenia, Yerevan. Il pugile italiano si impone p ...