Bari | bidello ferisce una collega e si uccide lanciandosi dal tetto della scuola | “Ipotesi di tentato omicidio”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa mattina un collaboratore scolastico dell’istituto comprensivo Cianciotta di Bi) ha prima litigato e ferito una, poi si è ucciso buttandosi daldell’edificio di via Marconi. La procura di– che indaga sui fatti – ipotizzaai dannidonna che ha riportato ferite da corpo contundente alla testa ed è stata ricoverata all’ospedale “Di Venere” di Carbonara: non è in pericolo di vita. Al momento non si conoscono i motivi che avrebbero portato i due alla lite che, stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scoppiata intorno alle 7: i militari sono intervenuti sul posto questa mattina, trovando il corpo privo di vita del 61enne sul selciato del cortile. Quando le condizioni di salute ...