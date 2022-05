Ascolti Tv 24 maggio 2022 | Don Matteo vola e fa volare pure Vespa Anche il Giro d' Italia mette le ali

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 305.000 (1,6%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.612.000 (26%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.895.000 (21,7%). Nel daytime da segnalare su Canale5 ...

Advertising

Teleblogmag : #donmatteo sempre boom di #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato… - LEBBY4EVER : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #24maggio ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #24maggio ?? - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 24 maggio 2022: il Don Matteo di Raoul Bova a 5,6 milioni, bene Le Iene - sissiari : RT @AlbertoFuschi: Non è più una sorpresa, Raoul Bova stravince di nuovo anche nella penultima puntata con 5.572.000 e il 30,2% di share #D… -

del 242022 in prima serata su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato una media di 5.572.000 spettatori pari al 30,2% di share. Su Canale5 Cinquanta sfumature di rosso 1.659.000 (9,6%). Su ......episodio dal titolo Conseguenze va in onda in prima tv sul canale 112 di Sky il 25ed è ... Ad affossare subito le speranze di un rinnovo è stata la rilevazione degli: con una media di 3,3 ...Risveglio non proprio eccellente per Barbara D'Urso, la nota e spesso discussa conduttrice Mediaset che va in onda nel day time ...Gli ascolti tv di martedì 24 maggio 2022 premiano ancora “Don Matteo 13”: la fiction di Rai 1 è il programma più visto della serata.