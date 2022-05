Amici 21 | “Storie molto difficili”: la confessione arriva adesso, confronto in casetta [VIDEO] (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un ex concorrente di Amici 21 si è sbottonato e ha raccontato un retroscena inaspettato. Le sue parole svelano una situazione difficile Amici21 (Youtube)Il talent show di Maria de Filippi si è concluso ormai da settimane. Sul gradino più alto del podio è arrivato Luigi Strangis, della squadra di Rudy Zerbi. Il cantante ha vinto il trofeo e il montepremi, di 150mila euro. Secondo classificato e vincitore della categoria danza è invece Michele, di Alessandra Celentano. Ad Amici, però, non sempre è chi vince a far parlar di più di sé, sia come personaggio che come effettiva riuscita nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, un ex concorrente ha rivelato un retroscena inedito su ciò che si viveva in casetta: parole importanti. Amici21: LDA sputa il rospo LDA (fonte instagram)Uno dei ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un ex concorrente di21 si è sbottonato e ha raccontato un retroscena inaspettato. Le sue parole svelano una situazione difficile21 (Youtube)Il talent show di Maria de Filippi si è concluso ormai da settimane. Sul gradino più alto del podio èto Luigi Strangis, della squadra di Rudy Zerbi. Il cantante ha vinto il trofeo e il montepremi, di 150mila euro. Secondo classificato e vincitore della categoria danza è invece Michele, di Alessandra Celentano. Ad, però, non sempre è chi vince a far parlar di più di sé, sia come personaggio che come effettiva riuscita nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, un ex concorrente ha rivelato un retroscena inedito su ciò che si viveva in: parole importanti.21: LDA sputa il rospo LDA (fonte instagram)Uno dei ...

Advertising

981Avvocato : @Gioty86 @NilaPot Già in effetti la mia vita è triste, ma poi penso a chi passa tutto il giorno a guardare le stori… - raffaaa_x : Se riesci a vedere le mie storie ig anche senza quel cerchio verde di merda significa che comunque sei nei miei “am… - matlyfaqualcosa : @alicexvrose ma sai se sono amici che storie che vengono fuori - blackma41625250 : Buongiorno, oggi finalmente qualche notizia da Alex, cioè colui che preferiva non essere mandato in onda dalla reda… - Jeru2291 : RT @Dicoccokatia: Vi ricordate quando B disse”Io quando ho qualcuna non dico mai niente a nessuno,nemmeno ai miei amici,non sono abituato'o… -