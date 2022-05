Alloggi Capodimonte | riunione a palazzo Mosti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina unaconvocata dall’assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, per avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori degli(32 di nuova costruzione e 20 sottotetti). Oltre all’assessore Chiusolo, erano presenti: Antonio Pagliuca – UNIAT Benevento, Stefano Iovini – Sicet Benevento, Paolo Iorio – SUNIA Benevento, Pasquale Basile – USB ASIA Benevento, i tecnici dell’Acer Gianvito Bello, Alfredo Rondina, Luigi Anniballo e Giuseppe De Ianni. Il Rup dell’Acer, Gianvito Bello, a seguito della richiesta dell’assessore Molly Chiusolo, ha specificato che i lavori stanno procedendo in maniera spedita al punto tale che l’ipotizzata consegna prevista per il mese di settembre potrebbe anche essere di poco anticipata. Ha anche spiegato che ...