Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022)DEL 24 MAGGIOORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LENTA MA GRADUALE RIPRESA. RIMOSSO UN MEZZO PESANTE IN AVARIA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO RESIDUO TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. IN INTERNA INVECE, ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA TRA CORSO DI FRANCIA E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SULLA PONTINA FORTI DISAGI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEMPRE SULLA PONTINA, CODE TRA ...