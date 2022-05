Vaiolo delle scimmie: salgono a sei i casi in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Un altro caso di Vaiolo delle scimmie in Italia. Questa volta il caso arriva dalla Lombardia ed è stato confermato dall’ospedale Sacco di Milano. E’ il primo caso della regione lombarda. Il laboratorio di microbiologia clinica... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022) Un altro caso diin. Questa volta il caso arriva dalla Lombardia ed è stato confermato dall’ospedale Sacco di Milano. E’ il primo caso della regione lombarda. Il laboratorio di microbiologia clinica...

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie e trasmissione per via sessuale. Ecco cosa dicono gli esperti italiani - frahamoswald : grazie a dio io ho il vaccino del vaiolo perché con questa cosa del vaiolo delle scimmie sarei impazzita com'è successo con il covid -