Vaiolo delle scimmie: primo caso in Lombardia (Di martedì 24 maggio 2022) Milano. Il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco ha confermato la diagnosi di positività del campione prelevato da un un paziente che presentava sintomi riconducibili al Vaiolo delle scimmie. L'ospedale milanese è il centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme allo Spallanzani di Roma. Il paziente sta bene ed è oggetto di controanalisi per avere la conferma definitiva della diagnosi. Il ceppo potrebbe essere correlato a focolai in Europa.

