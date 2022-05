Un girandola di sentimenti con protagoniste quattro coppie | imprigionate su un' isola

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 maggio 2022) I crucci d’amore e della quotidiana esistenza possono opprimere l’esistenza anche a coloro che vivono in un paradiso terreste, come i protagonisti di Our Blues (disponibile su Netflix). A metà tra rom-com e dramedy, la nuova serie coreana ambientata (appunto) nella spettacolaredi Jeju è una disamina – a volte toccante, altre buffa e altre ancora disarmante – di una piccola ed eterogenea banda di (in)consueti personaggi. Una comunità di pescatori sulla quale si consumano gioie e drammi. Nello specifico di(potenziali)flirt diversi e complementari tra loro per età, background familiare e sociale, bagagli emotivi ed esigenze;storie che raccontano le relazioni sentimentali con grazia e intuito, senza cadute passionali, noia o patetismo. ...