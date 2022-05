Ultime Notizie – X Factor 2022, Dargen d’Amico nuovo giudice (Di martedì 24 maggio 2022) Dargen d’Amico è uno dei nuovi giudici di ‘X Factor 2022‘. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Dargen d’Amico è il terzo giudice confermato al tavolo di #XF2022, dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su Now. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022)è uno dei nuovi giudici di ‘X‘. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale.è il terzoconfermato al tavolo di #XF, dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su Now. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile ...

