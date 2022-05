Trovate oltre 10 fosse comuni A Kiev e Bucha riemerge l' orrore russo

(Di martedì 24 maggio 2022) La polizia ucraina denuncia:10nella regione di. Nella sola, rinvenuti 418 corpi di civili, per lo più uccisi con armi da fuoco leggere. Un'ulteriore prova della carneficina russa

Sono più di 10 le fosse comunifinora nella sola regione di Kiev , in Ucraina. Lo ha riferito il capo dipartimento della ...di aver recuperato nella sola regione di Kiev i corpi di1.200 ...