Traffico Roma del 24-05-2022 ore 17 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul raccordo incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in interna code a tratti tra l'ospedale Sant'Andrea e la Cristina intenso il Traffico in tangenziale confine tra viale Castrense e la A24 direzione Salaria e poi dal Foro Italico incolonnamenti sino alla Salaria verso San Giovanni prudenza in ingresso e in uscita dalla galleria Giovanni XXIII a causa della presenza di acqua in carreggiata in prossimità del Foro Italico mentre su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Provenendo da Piazzale Clodio attenzione alla presenza di olio sull'asfalto a causa di un incendio nei pressi della sede viaria chiusa via del Fosso dell'Osa altezza di via Torricella Sicura a Villaggio Prenestino inevitabili ripercussioni sul ...

