Totti | “Ibrahimovic con il sigaro? Se vinci | fai ciò che vuoi” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha festeggiato a Reggio Emilia lo Scudetto rossonero fumando un sigaro. Ne ha parlato l'amico Francesco Totti, ex capitano della Roma, a margine del match 'Integration Heroes' di Samuel Eto'o a 'San Siro'

