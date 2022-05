Tonali ha vinto due scudetti: il Milan ora è tutto suo (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro Tonali è riuscito nell'impresa di prendersi il Milan in praticamente due stagioni. Il centrocampista è diventato indispensabile Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Sandroè riuscito nell'impresa di prendersi ilin praticamente due stagioni. Il centrocampista è diventato indispensabile

Advertising

EnricoTurcato : Complimenti al #Milan, che ha vinto con merito uno #Scudetto incredibile. Pioli non aveva la rosa più forte, ha sup… - NeroAzzurro20 : @NicSantolini @osv_angelo @Sportellate_it questo dato mostra quello che sanno tutti, anche in casa milan, ma non vo… - ___sassenach : sandro tonali domenica ha vinto lo scudetto e festeggiato e lunedì mattina ha preso la patente - pelideo111 : @acm95fede Parole da seggio, da capitano assoluto. Il Milan è Tonali, il campionato vinto è molto merito suo a live… - LeOpportune : Abbiamo vinto lo scudetto con Poli (ex allenatore Inter), con Tonali (che gli abbiamo soffiato sotto il naso) come… -