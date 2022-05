Tentano rapina ad anziano | arrestati

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato un uomo di 36 anni e una donna di 38 anni, entrambi cittadini romeni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati di tentataai danni di un uomo di 88 anni. I fatti si sono svolti in via Canton, dove l’stava passeggiando tranquillamente, quando, all’improvviso, è stato afferrato alle spalle dalla donna che ha tentato di portargli via il portafogli. La scena è stata notata da lontano dalla pattuglia in quel momento in transito lungo la strada e l’indagata, all’approssimarsi dei Carabinieri, ha tentato di salire nell’auto dove la stava attendendo il presunto complice, ma la manovra non è andata a buon fine ed entrambi sono stati bloccati. Subito dopo, i Carabinieri hanno soccorso la vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche ...