Striscia la notizia, Diet Prada fa marcia indietro: non è razzista (Di martedì 24 maggio 2022) Striscia la notizia non è razzista: ad ammetterlo pubblicamente è Diet Prada, seguitissimo account Instagram statunitense che ad aprile 2021 aveva accusato di razzismo un siparietto improvvisato dai conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Striscia la notizia: cosa è successo con Diet Prada «Striscia la notizia, nei suoi oltre trent’anni di attività, ha tra i suoi temi più cari l’inclusione e la lotta al pregiudizio», si legge nella didascalia del post pubblicato oggi, che prosegue: «Striscia ha SEMPRE dimostrato il suo sostegno alla comunità italo-cinese, dedicando tanti servizi contro il razzismo anti-asiatico, ricevendo per questo un pubblico attestato di stima dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022)lanon è: ad ammetterlo pubblicamente è, seguitissimo account Instagram statunitense che ad aprile 2021 aveva accusato di razzismo un siparietto improvvisato dai conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti.la: cosa è successo conla, nei suoi oltre trent’anni di attività, ha tra i suoi temi più cari l’inclusione e la lotta al pregiudizio», si legge nella didascalia del post pubblicato oggi, che prosegue: «ha SEMPRE dimostrato il suo sostegno alla comunità italo-cinese, dedicando tanti servizi contro il razzismo anti-asiatico, ricevendo per questo un pubblico attestato di stima dalla ...

