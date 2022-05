Se Zendaya è tra le 100 persone più influenti del 2022 secondo il Time è anche per il suo stile

(Di martedì 24 maggio 2022) “Per meha mille anni”. Così inizia la presentazione dell’attrice firmata dal pluripremiato regista Denis Villeneuve sul. La nota rivista americana ha inserito l’attrice tra le 100piùdi quest’anno, dedicandoleuna delle cinque copertine mondiali. In compagnia di Mary J. Blige, Primo Ministro delle Barbados Mia Mottley, Simu Liu e amministratore delegato di Apple Tim Cook, ha posato in abiti Valentino per scatti che segneranno la sua carriera. I successi di Zendya nelIl nome di, nel, è stato sulla bocca di tutti. Sopratutto per i film in cui ha recitato, incarnando personaggi estremamente diversi tra di loro con grande credibilità. L’abbiamo vista al fianco di attori promettenti tanto quanto lei, ...

Perché Amber Heard è stata paragonata a Zendaya, Gal Gadot durante il processo "Per me Zendaya ha mille anni". Così inizia la presentazione dell'attrice firmata dal pluripremiato regista Denis Villeneuve sul Time. La nota rivista americana ha inserito l'attrice tra le 100