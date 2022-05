Prezzo iPhone 14 più salato di quello degli iPhone 13 | tutta colpa dei selfie

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Il14 (in tutte le varianti della prossima serie 2022) si prepara ad essere piùdi13. La spesa finale per i consumatori sarebbe più importante almeno per un motivo, ossia per l’utilizzo di una fotocamerapiù avanzata, decisamente migliorata e dunque più costosa. La soffiata ci viene fornita dalla fonte asiatica riconosciuta ETNews, In pratica, Apple sarebbe pronta a spendere quest’anno per la fotocamera anteriore una cifra tre volte superiore a quella finora impiegata per la stessa componente. Il costo maggiorato. va di certo spiegato in termini di maggiori performance dell’unità, sempre più importante per i patitiautoritratti singoli e ...