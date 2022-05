"Ormai ho quasi 58 anni, magari...": le impensabili parole di Fabio Fazio sul suo futuro (Di martedì 24 maggio 2022) Parla poco, ma a Che tempo che fa - il programma di Rai 3 di Fabio Fazio - è un'istituzione. Parliamo di Filippa Lagerback. "La migliore di tutti", dice Fazio. La stagione televisiva sta per finire ed è tempo di fare un bilancio: grandi esclusive da una parte, mega scoop dall'altra. Interviste uniche: impossibile dimenticare quella a Papa Francesco. Domenica 29 maggio ci sarà l'ultima puntata che chiude con una media di 2.7 milioni di telespettatori pari all'11.33% di share, Fazio guadagna un punto percentuale rispetto alla stagione precedente. In un'intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio si lascia andare e dice: “Parlare con il Papa ti cambia la vita, sento ancora l'emozione". Un'intervista che, sicuramente, lascia tutti senza fiato. Il conduttore, fulcro di tutta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Parla poco, ma a Che tempo che fa - il programma di Rai 3 di- è un'istituzione. Parliamo di Filippa Lagerback. "La migliore di tutti", dice. La stagione televisiva sta per finire ed è tempo di fare un bilancio: grandi esclusive da una parte, mega scoop dall'altra. Interviste uniche: impossibile dimenticare quella a Papa Francesco. Domenica 29 maggio ci sarà l'ultima puntata che chiude con una media di 2.7 milioni di telespettatori pari all'11.33% di share,guadagna un punto percentuale rispetto alla stagione precedente. In un'intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni,si lascia andare e dice: “Parlare con il Papa ti cambia la vita, sento ancora l'emozione". Un'intervista che, sicuramente, lascia tutti senza fiato. Il conduttore, fulcro di tutta ...

