Mercato Inter Dybala, Zanetti: 'Grande giocatore'. Inzaghi verso il rinnovo (Di martedì 24 maggio 2022) Paulo Dybala durante il giro d'onore nell'ultima partita alla Juventus Milano, 24 maggio 2022 - Archiviata la lotta Scudetto che ha visto l'Inter soccombere al Milan , ma restano due trofei in bacheca ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Paulodurante il giro d'onore nell'ultima partita alla Juventus Milano, 24 maggio 2022 - Archiviata la lotta Scudetto che ha visto l'soccombere al Milan , ma restano due trofei in bacheca ...

Advertising

FBiasin : Il presidente #Zhang c’è, #Inzaghi c’è, i dirigenti pure: iniziato in sede l’incontro per fare il bilancio della st… - capuanogio : #Marotta: 'Il mercato sarà complicato, ma noi vogliamo continuare a essere competitivi. I dirigenti devono avere co… - MatteoBarzaghi : Inter. Zhang e Inzaghi arrivati in sede. Il meeting per programmare la prossima stagione puó cominciare. Rinnovo e… - InterMinabileXa : #Mkhitaryan all'Inter per 4.5 milioni netti a stagione, è la peggior operazione di mercato, soprattutto nel momento… - GloriaSartorio : Un anno dopo, per l'#Inter c'è lo stesso obiettivo sul #Mercato -