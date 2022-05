Marte | le tempeste di polvere sono legate al bilanciamento energetico del pianeta

Advertising

David_c05 : Il rover cinese Zhurong è entrato in standby a causa delle tempeste di sabbia su Marte - oknosureddit : Il rover cinese Zhurong è entrato in standby a causa delle tempeste di sabbia su Marte - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Il rover cinese Zhurong è entrato in standby a causa delle tempeste di sabbia su Marte) è… - Stefanotrip3 : RT @mediainaf: All’origine delle tempeste di polvere che imperversano su #Marte potrebbe esserci uno squilibrio stagionale nella quantità d… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: All’origine delle tempeste di polvere che imperversano su #Marte potrebbe esserci uno squilibrio stagionale nella quantità d… -

... la Luna, ovviamente, ma anche, quando arriverà il suo momento. La missione di quest'anno, ...gli astronauti dovevano nascondersi all'interno di speciali rifugi anti radiazioni in caso di...Si tratta della prima missione della CNSA diretta versoe quindi il risultato è ancora più ...ostile sia per quanto riguarda le temperature estreme (in particolare in inverno) sia per le...Il rover cinese Zhurong è entrato in modalità standby da qualche giorno in attesa che l'inverno marziano (e una tempesta di sabbia) passino e il cielo su Marte torni a essere splendente così da ricari ...Il rover marziano Zhurong è stato posto in modalità dormiente in attesa del termine di una tempesta di polvere sulla superficie del pianeta. Lo ha fatto sapere oggi la China National Space Administrat ...