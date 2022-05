Marfella: “È stato un sogno esordire con il Napoli! Spalletti ha un grande merito” (Di martedì 24 maggio 2022) Davide Marfella, portiere del Napoli, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del suo esordio in Serie A con la maglia azzurra nell’ultima gara di campionato contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato: “Penso che sia il sogno di ogni ragazzo napoletano fare l’esordio con il Napoli. Ho iniziato come attaccante, poi un giorno mancò il portiere e il mister mi mise tra i pali: da lì non ci sono più uscito perché mi piaceva buttarmi e sporcarmi. Sono stato alla Puteolana, dove sono cresciuto, poi al Pesaro, al Bari finché non sono arrivato al Napoli”. “Esordio contro lo Spezia? Non mi aspettavo di giocare, non era stato concordato niente. Quando il mister mi ha detto che dovevo andarmi a riscaldare, mi sono emozionato. Ho fatto un paio di respiri profondi e mi sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Davide, portiere del Napoli, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del suo esordio in Serie A con la maglia azzurra nell’ultima gara di campionato contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato: “Penso che sia ildi ogni ragazzo napoletano fare l’esordio con il Napoli. Ho iniziato come attaccante, poi un giorno mancò il portiere e il mister mi mise tra i pali: da lì non ci sono più uscito perché mi piaceva buttarmi e sporcarmi. Sonoalla Puteolana, dove sono cresciuto, poi al Pesaro, al Bari finché non sono arrivato al Napoli”. “Esordio contro lo Spezia? Non mi aspettavo di giocare, non eraconcordato niente. Quando il mister mi ha detto che dovevo andarmi a riscaldare, mi sono emozionato. Ho fatto un paio di respiri profondi e mi sono ...

