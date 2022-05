Lorella Boccia | micro-vestito con le piume | si presenta in tv così | crolla lo studio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Undifa impazzire il pubblico di Made in Sud. L'ex ballerina di Amici, infatti, è la nuova conduttrice del programma comico in onda su Rai 2 insieme a Clementino. Lo show è tra le trasmissioni più seguite, incolla alla tv 817.000 spettatori, pari al 5.4% di share, piazzandosi dietro solo alla fiction di Rai 1, "Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa", e all'Isola dei Famosi su Canale 5. Il look scelto dallaper la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 23 maggio, era mozzafiato e ad alto tasso di sensualità. L'ex ballerina non delude mai. Ad ogni puntata si èta con degli outfit da capogiro. Tutti, dall'abito in rete metallica all'abitino romantico in pizzo bianco, sono stati parecchio ...