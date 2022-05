L'Ermitage e i musei russi non porteranno mostre all'estero (Di martedì 24 maggio 2022) Le opere d'arte del fondo museale russo non saranno inviate ai musei all'estero, compresi i paesi amici e neutrali, fino a quando la situazione nel mondo non diventerà più calma. Lo ha annunciato all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Le opere d'arte del fondo museale russo non saranno inviate aiall', compresi i paesi amici e neutrali, fino a quando la situazione nel mondo non diventerà più calma. Lo ha annunciato all'...

