Le missioni segrete degli elicotteri all’acciaieria Azovstal prima della resa: «Il 90% non è tornato» (Di martedì 24 maggio 2022) missioni segrete di elicotteri all’acciaieria Azovstal. Con piloti che volavano radente al terreno, raggiungevano i combattenti e scaricavano armi, munizioni e rifornimenti. Le ha rivelate il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nei giorni scorsi, sostenendo anche che il 90% dei piloti non tornava indietro. E oggi ne parla in un’intervista rilasciata a Repubblica Taras Chmut, direttore della Ong Povernys Zhyvym, ovvero “Torna a casa vivo”. «Fornivamo il materiale su specifica richiesta degli assediati, che comunicavano con noi online. Era trasportato via elicottero dall’aviazione militare. Piccoli droni, sistemi di sorveglianza, visori termici, radio – è il tipo di rifornimenti nel quale siamo specializzati ed è quello che i combattenti ci chiedevano. Purtroppo ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022)di. Con piloti che volavano radente al terreno, raggiungevano i combattenti e scaricavano armi, munizioni e rifornimenti. Le ha rivelate il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nei giorni scorsi, sostenendo anche che il 90% dei piloti non tornava indietro. E oggi ne parla in un’intervista rilasciata a Repubblica Taras Chmut, direttoreOng Povernys Zhyvym, ovvero “Torna a casa vivo”. «Fornivamo il materiale su specifica richiestaassediati, che comunicavano con noi online. Era trasportato via elicottero dall’aviazione militare. Piccoli droni, sistemi di sorveglianza, visori termici, radio – è il tipo di rifornimenti nel quale siamo specializzati ed è quello che i combattenti ci chiedevano. Purtroppo ...

